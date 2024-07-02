Мають наукову цінність: митники затримали опудало птаха та череп з рогами, які намагались незаконно вивезти в США
Київські митники зберегли від незаконного вивезення до США поштою опудало птаха та череп з рогами: музейники встановили, що вони мають певну наукову цінність
Про це інформує Державна митна служба України.
Вказано, що митники виявили опудало рідкісного яструба змієїда та частину черепа з рогами оленеподібної сайги в посилках під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Вони прямували від відправників із Запоріжжя до США.
Митники скерували їх до Національного науково-природничого музею для проведення експертизи.
"Як визначили експерти музею, опудало - природного походження. Цей птах належить до виду Змієїд блакитноногий Circaetus gallicus – рідкісний хижий птах родини Яструбових. Частина черепа з рогами, за висновком експертів, теж природного походження, належить до виду Сайга татарська Saiga tatarica. Композиція оформлена як мисливський трофей", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли музейники, ці представники фауни перебувають під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення. Водночас вони мають певну наукову, музейну та освітню цінність.
"Конвенцією передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції", - розповіли митники.
Вони зазначили, що митниця відповідних документів не отримала, тому обидва предмети вилучили. Також були складені протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
Фото: Державна митна служба України
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