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Мають наукову цінність: митники затримали опудало птаха та череп з рогами, які намагались незаконно вивезти в США

2 липня, 2024 вiвторок
15:32
Суспільство митники затримали опудало птаха та череп з рогами

Київські митники зберегли від незаконного вивезення до США поштою опудало птаха та череп з рогами: музейники встановили, що вони мають певну наукову цінність

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Про це інформує Державна митна служба України. 

Вказано, що митники виявили опудало рідкісного яструба змієїда та частину черепа з рогами оленеподібної сайги в посилках під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Вони прямували від відправників із Запоріжжя до США. 

Митники скерували їх до Національного науково-природничого музею для проведення експертизи.

"Як визначили експерти музею, опудало - природного походження. Цей птах належить до виду Змієїд блакитноногий Circaetus gallicus – рідкісний хижий птах родини Яструбових. Частина черепа з рогами, за висновком експертів, теж природного походження, належить до виду Сайга татарська Saiga tatarica. Композиція оформлена як мисливський трофей", - йдеться у повідомленні. 

Як розповіли музейники, ці представники фауни перебувають під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення. Водночас вони мають певну наукову, музейну та освітню цінність.

"Конвенцією передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції", - розповіли митники. 

Вони зазначили, що митниця відповідних документів не отримала, тому обидва предмети вилучили. Також були складені протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

митники затримали опудало птаха та череп з рогами

Фото: Державна митна служба України

  • Раніше київські митники завадили незаконному перевезенню з України до США 75 предметів старовини, які мають культурну цінність. 
Теги:
Україна
Запоріжжя
митниця
США
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