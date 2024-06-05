Київські митники завадили незаконному вивезенню 75 стародавніх пам’яток

Про це повідомили у Державній митній службі України.

75 предметів старовини намагався незаконно надіслати з України до США мешканець Чернігівщини. Через ознаки старовини на металевих предметах митники скерували їх на експертизу до Національного музею історії України.

Фахівці музею визначили, що серед наданих пам'яток культури є автентичні зразки підгірцевської (V-III ст. до н.е.) та черняхівської культур (ІІІ-початок V ст.), домонгольські артефакти, поширені на території Русі (Х-ХІІІ ст.), та предмети доби Середньовіччя (XV-XVII ст.).

Фото: Державна митна служба України

"Зразками автентичних пам’яток підгірцевської культури є бронзові підвіски-амулети. Черняхівська культура представлена прикрасами. Доба Русі – прикрасами та предметами особистого благочестя. До Середньовіччя ж та Ранньомодерної доби належить свинцева товарна двостулкова пломба - автентичний зразок західноєвропейського торговельного інвентарю", - йдеться в повідомленні.

Фото: Державна митна служба України

У митниці наголосили, що всі зразки є предметами археології, експерти визнали їх культурною цінністю.

"Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було", - додали у відомстві.