Київські митники завадили незаконному вивезенню 75 стародавніх пам’яток
Київські митники завадили незаконному перевезенню з України до США 75 предметів старовини, які мають культурну цінність
Про це повідомили у Державній митній службі України.
75 предметів старовини намагався незаконно надіслати з України до США мешканець Чернігівщини. Через ознаки старовини на металевих предметах митники скерували їх на експертизу до Національного музею історії України.
Фахівці музею визначили, що серед наданих пам'яток культури є автентичні зразки підгірцевської (V-III ст. до н.е.) та черняхівської культур (ІІІ-початок V ст.), домонгольські артефакти, поширені на території Русі (Х-ХІІІ ст.), та предмети доби Середньовіччя (XV-XVII ст.).
Фото: Державна митна служба України
"Зразками автентичних пам’яток підгірцевської культури є бронзові підвіски-амулети. Черняхівська культура представлена прикрасами. Доба Русі – прикрасами та предметами особистого благочестя. До Середньовіччя ж та Ранньомодерної доби належить свинцева товарна двостулкова пломба - автентичний зразок західноєвропейського торговельного інвентарю", - йдеться в повідомленні.
Фото: Державна митна служба УкраїниУ митниці наголосили, що всі зразки є предметами археології, експерти визнали їх культурною цінністю.
"Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було", - додали у відомстві.
- Прикордонники спільно з працівниками митниці в одному з пунктів пропуску, що на Львівщині, виявили ікону Стрітення Господнього, яку намагалися вивезти до Швеції.
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