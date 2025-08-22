За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік

Про це комітет повідомив у facebook.

"Вісім українських фільмів були подані їхніми продюсерами на розгляд Українського Оскарівського Комітету. Заявки буде перевірено на відповідність вимогам", – йдеться в дописі.

До переліку на участь у відборі потрапили:

"2000 метрів до Андріївки", режисер Мстислав Чернов;

"Буча", режисер Станіслав Тіунов;

"Дівія", режисер Дмитро Грешко;

"Обережно! Життя триває", режисер Антон Штука;

"Одного літа в Україні", режисер Володимир Тихий;

"Підйомна сила", режисер Олександр Стратієнко;

"Степне", режисер Марина Врода;

"Стрічка часу", режисер Катерина Горностай.

Вибір української заявки на "Оскар" відбудеться 28 серпня. Шортліст 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" оголосять 16 грудня.

Номіновані фільми в цій категорії стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.