Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік

За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2025 п'ятниця
21:45
Культура премія "Оскар"

Український Оскарівський комітет отримав заявки 8 фільмів на участь у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"

Зміст

Про це комітет повідомив у facebook.

"Вісім українських фільмів були подані їхніми продюсерами на розгляд Українського Оскарівського Комітету. Заявки буде перевірено на відповідність вимогам", – йдеться в дописі.

До переліку на участь у відборі потрапили:

  • "2000 метрів до Андріївки", режисер Мстислав Чернов;
  • "Буча", режисер Станіслав Тіунов;
  • "Дівія", режисер Дмитро Грешко;
  • "Обережно! Життя триває", режисер Антон Штука;
  • "Одного літа в Україні", режисер Володимир Тихий;
  • "Підйомна сила", режисер Олександр Стратієнко;
  • "Степне", режисер Марина Врода;
  • "Стрічка часу", режисер Катерина Горностай.

Вибір української заявки на "Оскар" відбудеться 28 серпня. Шортліст 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" оголосять 16 грудня.

Номіновані фільми в цій категорії стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

  • Ірландія висунула на "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" україномовну стрічку Sanatorium ("Санаторій") про оздоровчий центр поблизу Одеси під час війни.
