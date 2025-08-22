За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
Український Оскарівський комітет отримав заявки 8 фільмів на участь у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"
Про це комітет повідомив у facebook.
"Вісім українських фільмів були подані їхніми продюсерами на розгляд Українського Оскарівського Комітету. Заявки буде перевірено на відповідність вимогам", – йдеться в дописі.
До переліку на участь у відборі потрапили:
- "2000 метрів до Андріївки", режисер Мстислав Чернов;
- "Буча", режисер Станіслав Тіунов;
- "Дівія", режисер Дмитро Грешко;
- "Обережно! Життя триває", режисер Антон Штука;
- "Одного літа в Україні", режисер Володимир Тихий;
- "Підйомна сила", режисер Олександр Стратієнко;
- "Степне", режисер Марина Врода;
- "Стрічка часу", режисер Катерина Горностай.
Вибір української заявки на "Оскар" відбудеться 28 серпня. Шортліст 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" оголосять 16 грудня.
Номіновані фільми в цій категорії стануть відомі 22 січня 2026 року.
Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.
- Ірландія висунула на "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" україномовну стрічку Sanatorium ("Санаторій") про оздоровчий центр поблизу Одеси під час війни.
