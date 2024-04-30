"Задонать на FPV і втопи р**ню в крові": Крупін і Притула випустили трек, щоб зібрати 130 млн грн на дрони для ЗСУ

Про це повідомили в instagram благодійного фонду Сергія Притули.

30 квітня вийшов трек "Ї**ти **сню 24/7", що є спільним проєктом благодійного фонду українського ведучого і волонтера Сергія Притули та музиканта, соліста гурту "Корупція" Міші Крупіна в рамках збору "Рій помсти 24/7". Разом вони збирають 130 млн грн на закупівлю 5000 FPV-дронів: 2500 денних та 2500 нічних.

Автором тексту пісні стала команда фонду, зокрема Сергій Притула і Олександра Вазіанова, а музику написав Міша Крупін. Він також і виконав композицію.

"Пісня про те, що ворога потрібно знищувати цілодобово. Нехай вона нагадає, що не важливо, де ви знаходитесь зараз: в машині, вдома, йдете в навушниках по вулиці — саме в цей момент вас захищають люди, яким дуже потрібні FPV-дрони на фронті", - зазначили автори проєкту.

Музикант і волонтери фонду планують придбати денні дрони з камерою нічного бачення для роботи в сутінках та тепловізійні, якими досвідчені екіпажі працюватимуть в глибоку ніч.

"Домовимось, якщо ви десь чуєте цю пісню, вас там просять "Задонать на FPV і втопи р**ню в крові", – киньте донат на "Рій помсти 24/7", - зазначили в фонді.

Минулого тижня співачка Надя Дорофєєва та стример і волонтер Михайло Лебіга презентували спільну пісню "А я все плакала" на Twitch, зібравши гроші на 500 тепловізійних FPV-дронів для "Азову" та на підтримку родин постраждалих у Чернігові від російського удару 17 квітня. За півтори години стриму вдалося зібрати 5 млн грн, а після його завершення збір продовжили і зібрали майже 6 млн грн.