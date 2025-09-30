Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
Засновник і гендиректор Даніель Ек перейде на посаду голови правління з 1 січня 2026 року
Про це повідомляє Spotify.
Зміна формалізує управлінську структуру Spotify, яка успішно працює з 2023 року: нові генеральні директори Густава Седерстрьома та Алекса Норстрьома відповідатимуть за стратегічний розвиток та операційну діяльність, а Даніель Ек, як виконавчий голова, визначатиме розподіл капіталу, формуватиме довгострокові плани та підтримуватиме вищу команду.
"Spotify здатен змінити світ музичного прослуховування, і з понад 700 мільйонами користувачів ми проклали новий курс", – сказав Ек. "Я передав частину щоденного управління Алексу та Густаву, які тепер готові вести компанію. Як виконавчий голова я зосереджуся на довгостроковій перспективі та тісно співпрацюватиму з Радою директорів і генеральними директорами".
Вуді Маршалл, провідний незалежний директор ради, зазначив: "Ми довіряємо Алексу та Густаву у нових ролях. Кожен з них понад 15 років працює в компанії та відігравав ключову роль у нашому успіху. Раді, що Даніель продовжить стратегічне керівництво та наставництво, допомагаючи Spotify зростати".
Нові генеральні директори додали: "Ми працюємо разом багато років і бачили Spotify у різних аспектах. Майже три роки тому, ставши співпрезидентами, ми зосередили команди на створенні найкращого досвіду для користувачів, і ця мета не змінилася. Ми готові діяти активно, знаючи, що Даніель залишатиметься повноцінним партнером і підтримкою".
Про Spotify
Spotify — шведська платформа для потокового прослуховування музики та подкастів, заснована у 2006 році Даніелем Еком та Мартіном Лорентзоном. Сьогодні сервіс доступний у понад 180 країнах і налічує понад 700 мільйонів користувачів, з яких велика частина користується платною підпискою.
Spotify дозволяє слухати мільйони треків онлайн, створювати плейлисти, отримувати персоналізовані рекомендації та відкривати нових виконавців. Компанія активно розвиває сегмент подкастів та аудіокниг, а також відома своїми алгоритмами для персоналізації контенту.
