Засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов мобілізувався до ЗСУ
Колишній співвласник видавництва "Наш Формат" та засновник і СЕО застосунку Librarius та видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов долучився до війська
Про це він повідомив у Facebook.
Український видавець Антон Мартинов мобілізується до ЗСУ. Він уже пройшов усі комісії та отримав документи.
"Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі. Прийшла повістка — не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином", - зазначив Мартинов.
Коли сам видавець опиниться у військо, він не уточнив, утім зауважив, що цьогорічний "Книжковий Арсенал", який відбудеться з 30 травня до 2 червня, точно пропустить.
"Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми партнери цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу. Команди Лабораторія і Librarius продовжують працювати в штатному режимі, але уже без мого операційного залучення. Тепер ваша підтримка буде ще важливішою - куплена книжка собі чи на подарунок дозволить нам продовжувати діяльність у турбулентний час. А потім я повернуся з війни і ми ще більше прискоримось", - додав Мартинов.
Антон Мартинов заснував видавництво "Лабораторія" у 2020 році. Видавництво спеціалізується на сучасному нонфікшні та художній літературі. "Лабораторія" позиціює себе як видавництво, що видає перекладні книги близько до оригінального релізу.
Застосунок Librarius - це цифрова бібліотека у смартфоні. Застосунок містить новинки та бестселери, світову класику та дитячі книги, мотиваційну літературу і популярний нонфікшн.
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