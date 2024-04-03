Збірка загиблого на війні поета Максима Кривцова очолила топ продажів книгарні "Сенс"

Таку інформацію книгарня оприлюднила в соцмережі Х.

Українська книгарня "Сенс" опублікувала топ продажів за березень. Список очолила збірка "Вірші з бійниці" поета та військовослужбовця Максима Далі Кривцова, який загинув на війні 7 січня 2024 року.

Книжка є першою авторською збіркою поезії Максима Кривцова і була видана у 2023 році. "Вірші з бійниці" була визнана однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

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У видавництві "Наш формат", який є правовласником творів Кривцова, його вірші описують як "прості, щемкі та дещо дивні, нині сповнені видіннями війни".

Другою за популярністю серед читачів стала книжка "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка. Роман залишається однією з найпопулярніших книжок усе багато місяців поспіль у різних книгарнях.

Загальний топ продажів "Сенсу" за березень виглядає наступним чином:

"Вірші з бійниці" Максима Кривцова;

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка;

"Задивляюсь у твої зіниці" Василя Симоненка;

"Ліниві і ніжні" Юрія Іздрика;

"Танці з кістками» Андрія Сем’янківа;

"Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети" Ґреґа Маккеона;

"Стіни в моїй голові" Володимира Станчишина;

"Людина в пошуках справжнього сенсу" Віктора Франкла;

"Український націоналізм. Основи ідеології" Олега Однороженка;

"Будденброки. Занепад однієї родини" Томаса Манна.

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова Далі. Йому було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі Кривцова.



