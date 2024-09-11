Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка та комітет

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №626/2024 про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відповідно до нього затверджені положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та положення про комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Указом також визнані такими, що втратили чинність, попередні укази про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є "вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства".

Зазначається, що національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Присудження премії людині, яка є лауреатом цієї премії, вдруге не провадиться. Так само воно не може бути проведено посмертно.

Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями: