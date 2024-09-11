Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка та комітет
Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та про комітет премії
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
Президент Володимир Зеленський підписав указ №626/2024 про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відповідно до нього затверджені положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та положення про комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Указом також визнані такими, що втратили чинність, попередні укази про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є "вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства".
Зазначається, що національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Присудження премії людині, яка є лауреатом цієї премії, вдруге не провадиться. Так само воно не може бути проведено посмертно.
Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями:
- література
- літературознавство і мистецтвознавство
- публіцистика і журналістика
- музичне мистецтво
- театральне мистецтво
- кіномистецтво
- візуальні мистецтва
- декоративно-прикладне мистецтво.
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