"Жінкою року 2024" за версією Billboard стала колумбійська співачка Karol G
Колумбійська зірка Karol G буде відзначена нагородою "Жінка року 2024" на церемонії Billboard Women in Music Awards, яка відбудеться 6 березня
Про це повідомляє Billboard.
2023 рік став визначальним для 32-річної колумбійської співачки Karol G. Кароліна Хіральдо випустила альбом, відіграла стадіонний тур, стала хедлайнеркою фестивалю Lollapalooza в Чикаго та здобула першу премію "Греммі". Тепер вона стала "Жінкою року 2024" за версією Billboard.
Нагороду колумбійська хітмейкерка отримає на церемонії Billboard Women in Music Awards 6 березня. Щорічна подія відзначає висхідних зірок музики та митців, кріейтерів і керівників за їхній внесок в музичну індустрію та спільноту.
"Завдяки своєму величезному таланту Karol G створила рух для жінок у всьому світі за допомогою своїх текстів, що надихають та вселяють упевненість. Вихід її новаторського альбому Mañana Será Bonito довів, що вона є силою, з якою варто рахуватися як в англійських, так і в іспанських чартах. Ми дуже раді відзначити її як "Жінку року", - сказала редакційна директорка Billboard Ханна Карп.
За останні кілька років Karol G стала провідною силою в латиноамериканській музиці. Через два роки після випуску свого проривного альбому KG0516 у 2021 році Karol G стала першою виконавицею, яка очолила Billboard 200 з іспаномовним альбомом Mañana Será Bonito. 4 лютого вона виграла свою першу премію "Ґреммі", забравши додому нагороду за найкращий альбом.
Минулого літа співачка заснувала власний лейбл Bichota Records і підписала угоду про дистрибуцію з Interscope.
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