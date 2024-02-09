"Жінкою року 2024" за версією Billboard стала колумбійська співачка Karol G

Про це повідомляє Billboard.

2023 рік став визначальним для 32-річної колумбійської співачки Karol G. Кароліна Хіральдо випустила альбом, відіграла стадіонний тур, стала хедлайнеркою фестивалю Lollapalooza в Чикаго та здобула першу премію "Греммі". Тепер вона стала "Жінкою року 2024" за версією Billboard.

Нагороду колумбійська хітмейкерка отримає на церемонії Billboard Women in Music Awards 6 березня. Щорічна подія відзначає висхідних зірок музики та митців, кріейтерів і керівників за їхній внесок в музичну індустрію та спільноту.

"Завдяки своєму величезному таланту Karol G створила рух для жінок у всьому світі за допомогою своїх текстів, що надихають та вселяють упевненість. Вихід її новаторського альбому Mañana Será Bonito довів, що вона є силою, з якою варто рахуватися як в англійських, так і в іспанських чартах. Ми дуже раді відзначити її як "Жінку року", - сказала редакційна директорка Billboard Ханна Карп.

За останні кілька років Karol G стала провідною силою в латиноамериканській музиці. Через два роки після випуску свого проривного альбому KG0516 у 2021 році Karol G стала першою виконавицею, яка очолила Billboard 200 з іспаномовним альбомом Mañana Será Bonito. 4 лютого вона виграла свою першу премію "Ґреммі", забравши додому нагороду за найкращий альбом.

Минулого літа співачка заснувала власний лейбл Bichota Records і підписала угоду про дистрибуцію з Interscope.

