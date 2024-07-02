Журналіст Станіслав Асєєв отримав осколкове поранення на фронті

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Зі мною знову сталося диво. Цей осколок увійшов у шию, не зачепив артерію і застряг у м'яких тканинах. А осколок, який потрапив у груди, не зачепив легеню. Ще один витягли з вуха. Так що зі мною все добре", - написав Асєєв.

Про Станіслава Асєєва

Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року.

Він також лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції". У червні минулого року потрапив до довгого списку премії Angelus-2023.

На початку травня Асєєв повідомив, що дістав контузію на фронті й потрапив до шпиталю. "Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - написав тоді журналіст.