Письменник Асєєв дістав контузію на фронті й потрапив до шпиталю

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - написав Асєєв.

"Незабаром я знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", - додав він.

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Асєєв "воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине".

"Днями ми видали новий роман Стаса – "Мельхіоровий слон". Насправді він був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - зазначив Казанський.

Довідка: Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року. Лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції". У червні минулого року потрапив до довгого списку премії Angelus-2023.