Зірка "Пункту призначення" та "Зоряного шляху" Тоні Тодд помер у віці 69 років після тривалої хвороби

Про це повідомляє The Guardian.

Звістку про смерть актора підтвердила його дружина Фатіма. За її словами, Тодд помер у середу, 6 листопада, вдома в Лос-Анджелесі після тривалої хвороби.

"Індустрія втратила легенду. Ми втратили дорогого друга. Спочивай з миром, Тоні, - твоя сім'я з "Пункту призначення", - написала в Instagram кінокомпанія New Line Cinema.

Довідково: За свою 40-річну кар'єру Тодд знявся у сотнях фільмів та телесеріалів. Серед його найвідоміших ролей – сержант Уоррен у фільмі Олівера Стоуна "Взвод", власник похоронного бюро Вільям Блудворт у франшизі "Пункт призначення", Грейндж у фільмі "Ворон", а також Клінгон Курна в серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Глибокий космос 9".

Він також займався озвучкою, працюючи над такими проєктами, як Call of Duty, Half-Life, "Людина-павук 2" та "Трансформери: Відродження занепалих".

Тодд найбільш відомий своєю роллю в культовому фільмі жахів "Кендімен" (1992), де він зіграв титульного антагоніста – вбивцю з гачком. Ця роль принесла йому широке визнання, і він повторив її у перезапуску фільму 2021 року.

Окрім акторської майстерності, Тодд активно займався благодійністю, працюючи з молодими людьми з соціально незахищених верств населення та проводячи майстер-класи з акторської майстерності.