Зірка серіалів "Всі мої діти" та "Відчайдушні домогосподарки" Алек Муссер вчинив самогубство

Про це повідомляє Deadline.

Наречена актора, Пейдж Пресс, востаннє бачила Муссера живим у ніч перед його смертю в їхньому будинку в Дель Мар 12 січня.

У пресрелізі йдеться, що вранці 13 січня вона знайшла Муссера "сидячим на підлозі у ванній кімнаті, нахиленим уперед". " Жінка помітила біля нього вогнепальну зброю та ознаки самострілу в груди, після чого зателефонувала в службу порятунку 911".

Медики швидкої допомоги та правоохоронці прибули на виклик і констатували смерть.

Наречена актора опублікувала емоційний пост в Instagram після його смерті.

"Померло кохання мого життя. Алек Муссер, я ніколи не перестану любити тебе", - написала Пресс.

Пресс також поділилася фотографією Муссера з собакою, назвавши його "найкращим собачим татом".

Довідково: Муссер грав Дель Генрі в серіалі "Всі мої діти" між 2005 і 2007 роками, загалом знявшись у 43 епізодах. Він потрапив до складу серіалу ABC після того, як став переможцем 2-го сезону SOAPnet's I Wanna Be a Soap Star Season 2.

Серед інших його робіт - "Дорога до вівтаря" (2009), "Рита Рокс" (2009), "Дорослі" (2010), "Примарний кат" (2010) та "Відчайдушні домогосподарки" (2011).