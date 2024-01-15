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Зірка американського ситкому "Молодята" Джойс Рендольф померла на 100-му році життя

15 січня, 2024 понедiлок
11:26
Культура Джойс Рэндольф

У віці 99 років померла відома акторка театру і телебачення Джойс Рендольф відома за роллю кмітливої Тріксі Нортон у телесеріалі "Молодята"

Про це повідомляє Associated Press.

За словами її сина Чарльза, Рендольф померла з природних причин у суботу ввечері у своєму будинку на Верхньому Вест-Сайді Манхеттена.

Вона була останньою живою головною героїнею улюбленої комедії золотого століття "Молодята" 1950-х років.

"Молодята" - це ніжний погляд на життя бруклінських багатоповерхівок, частково заснований на дитинстві зірки Джекі Глісона. Серіал вийшов у 1950 році як постійний скетч на естрадному шоу Глісона "Кавалькада зірок".

Популярність шоу зросла після того, як Глісон перейшов на інший канал з "Шоу Джекі Глісона". Пізніше, протягом одного сезону в 1955-56 роках, воно стало повноцінним серіалом.

Довідково: Рендольф народилася під ім'ям Джойс Сірола в Детройті в 1924 році. Коли їй було близько 19 років, вона переїхала до Нью-Йорка і взяла участь у низці бродвейських шоу.

Наприкінці 1940-х - на початку 1950-х років її часто можна було побачити на телебаченні, де вона виступала з такими зірками, як Едді Кантор, Дін Мартін і Джеррі Льюїс, Денні Томас і Фред Аллен.

Після виходу на пенсію Рендольф відвідувала бродвейські прем'єри та благодійні вечори, була активною учасницею організації U.S.O. та відвідувала інші улюблені манхеттенські заклади, серед яких Angus, Chez Josephine та Lambs Club.

  • Американський актор Білл Хейз, який знімався в телесеріалі "Дні нашого життя" понад п'ять десятиліть, помер у віці 98 років.

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