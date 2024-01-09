Зірка серіалу Netflix "Фауда" Ідан Амеді отримав важке поранення у Газі
Популярний ізраїльський співак та актор, який зіграв у серіалі Netflix "Фауда", Ідан Амеді був важко поранений у Газі у боях з ХАМАС
Про це пише Times of Israel.
Ізраїльський співак і актор Ідан Амеді був серйозно поранений під час бойових дій у Газі і був доставлений вертольотом до медичного центру Шеба в Тель-Хашомері, де він зараз перебуває під дією заспокійливих засобів і лікується.
Батько Амеді підтвердив інформацію про поранення, але запевнив, що його життю наразі нічого не загрожує.
У лікарні актор переніс термінову, серйозну і тривалу операцію.
"З обережністю можна сказати, що його життю нічого не загрожує. Тобто людям, які потрапляють у подібні до нього умови, здебільшого вдається вижити після таких травм", - повідомив кореспондент з лікарні.
У відеозверненні, записаному минулого тижня на війні, Амеді закликав припинити внутрішні суперечки серед ізраїльтян: "Після 90 днів боїв ми продовжуємо знищувати ракетні майданчики малої дальності, пускові майданчики та командні пункти терористичної організації ХАМАС. Я приєднуюся до своїх братів-резервістів у заклику до політиків, усіх ЗМІ та всіх: хто не має чого сказати хорошого, просто закрийте рот. Народ Ізраїлю живе".
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