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Головна Культура Зірка "Закляття" Віра Фарміґа випустила пісню The Crying Room, присвятивши її українцям

Зірка "Закляття" Віра Фарміґа випустила пісню The Crying Room, присвятивши її українцям

Дар'я Тарасова
30 жовтня, 2024 середа
12:33
Культура

Американська акторка українського походження Віра Фарміґа дебютувала як співачка у складі гурту The Yagas, представивши композицію The Crying Room, яку присвятила "хороброму народові України"

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Про це артистка повідомила в instagram.

51-річна американська акторка Віра Фарміґа, найбільш відома за роллю дослідниці паранормальних явищ Лоррейн Воррен у фільмах "Закляття", "Закляття 2", "Анабель 3", стала фронтвумен нової альтернативної рок-групи The Yagas. До гурту увійшли також чоловік Фарміґи Ренн Хокі, гітарист Марк Вісконті, басист Майк Девіс та барабанщик Джейсон Бовмен.

The Yagas випустили свій перший сингл The Crying Room ("Кімната плачу"), який розповідає про красу очищення серця через плач. 

"Ця пісня була створена під час і після затемнення, і вона розповідає про затемнення нашої душі. Затемнення сильно впливають на нашу психіку. Вони викликають побожність та подив. Це енергетичні портали, які викликають прозріння та вилив емоцій. Вони допомагають нам змінюватись", - прокоментувала Фарміґа.

Акторка, яка зробила собі ім’я в жанрі психологічних жахів, також висловила сподівання, що їхній сингл допоможе слухачам "зазирнути глибоко в їхні серця", щоб освітити внутрішню боротьбу.

"Саме в цьому балансі дуальності тіні та світла одне буквально затьмарює інше, ми маємо можливість зазирнути вглиб наших сердець і того, що відбувається всередині, і винести це на світло. Незалежно від того, наскільки воно темне", - додала Фарміґа.

Наприкінці кліпу музиканти додали дисклеймер, зазначивши, що присвятили відео хоробрим людям України. Вони також закликали дізнатися більше про те, як можна допомогти Україні.

До створення відео долучився відомий український музикант Євген Ґудзь, лідер американського гурту Gogol Bordello.

Як повідомляє Inquirer, гурт The Yagas збирається випустити свій дебютний альбом Midnight Menuet, хоча дата його виходу ще не оголошена.

Фарміґа дебютувала як режисерка у 2011 році в драмі "Цей темний світ", в якій вона також зіграла головну роль. Також мала головні ролі у фільмах "Маньчжурський кандидат" (2004), "Відступники" (2006), "Хлопчик у смугастій піжамі" (2008), "Початковий код" (2011) та інших.

 


 

Теги:
Новини
Світ
музика
підтримка України
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