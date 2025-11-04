Зірку "Бріджертонів" Джонатана Бейлі назвали найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People
Британський актор Джонатан Бейлі, відомий за роллю лорда Ентоні у серіалі "Бріджертони", отримав звання найсексуальнішого чоловіка 2025 року за версією американського журналу People
Про це пише журнал People.
Результати традиційного щорічного рейтингу оголосили у понеділок ввечері 3 листопада в ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Актор здобув популярність після ролі у серіалі Netflix "Бріджертони", а також завдяки участі у фільмі-мюзиклі "Wicked: Чародійка" (2024), де зіграв принца Фієро. Друга частина стрічки вийде в прокат 21 листопада.
Крім того, Бейлі отримав номінацію на премію "Еммі" за роль у драмі Showtime "Подорожуючі" та знявся у фільмі "Світ Юрського періоду: Відродження".
В інтерв’ю People Бейлі розповів, що вирішив стати актором у п’ять років, коли бабуся вперше повела його на мюзикл "Олівер!". Уже через два роки він вийшов на сцену з Королівською шекспірівською компанією. Цьогоріч Бейлі виконав головну роль у постановці "Річард ІІ" у Лондоні.
Актор відкрито говорить про свою гомосексуальність і є засновником благодійного фонду The Shameless Fund, який підтримує організації, що допомагають представникам ЛГБТК+ спільноти.
- Минулорічним володарем титулу був актор Джон Кразінські, відомий за серіалами "Офіс" та "Джек Раян".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.23
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе