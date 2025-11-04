Зірку "Бріджертонів" Джонатана Бейлі назвали найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People

Про це пише журнал People.

Результати традиційного щорічного рейтингу оголосили у понеділок ввечері 3 листопада в ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Актор здобув популярність після ролі у серіалі Netflix "Бріджертони", а також завдяки участі у фільмі-мюзиклі "Wicked: Чародійка" (2024), де зіграв принца Фієро. Друга частина стрічки вийде в прокат 21 листопада.

Крім того, Бейлі отримав номінацію на премію "Еммі" за роль у драмі Showtime "Подорожуючі" та знявся у фільмі "Світ Юрського періоду: Відродження".

В інтерв’ю People Бейлі розповів, що вирішив стати актором у п’ять років, коли бабуся вперше повела його на мюзикл "Олівер!". Уже через два роки він вийшов на сцену з Королівською шекспірівською компанією. Цьогоріч Бейлі виконав головну роль у постановці "Річард ІІ" у Лондоні.

Актор відкрито говорить про свою гомосексуальність і є засновником благодійного фонду The Shameless Fund, який підтримує організації, що допомагають представникам ЛГБТК+ спільноти.