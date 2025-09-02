Знімався у "Міцному горішку", "Зеленій милі" та "Сутінках": у віці 73 роки помер канадський актор Грем Грін

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, про це сповістив його менеджер Джеррі Джордан, уточнивши, що Грін помер природною смертю.

"З глибоким сумом повідомляємо про спокійну смерть легендарного канадського актора Грема Гріна, лауреата численних нагород", - заявив він.

Грін був членом племені Онейда з резервації Шести народів на півдні Онтаріо. Задовго до кар'єри в кіно він був цивільним технологом, сталеваром і навіть учасником рок-гурту.

Він розпочав акторську кар’єру у британському театрі в 1970-х роках, а справжній прорив відбувся у 1990 році після ролі шамана Кікінга Берда у фільмі Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками". Ця робота принесла йому номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

фото: із відкритих джерел

Серед відомих робіт актора – "Громове серце" (1992), "Маверік" (1994), "Зелена миля" (1999), "Вінд Рівер" (2017).

За внесок у кіно Грін отримав низку нагород, зокрема премію Ерла Грея від Канадської академії кіно і телебачення, а у 2016 році був удостоєний Ордена Канади — другої за значимістю цивільної відзнаки країни.