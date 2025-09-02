Знімався у "Міцному горішку", "Зеленій милі" та "Сутінках": у віці 73 роки помер канадський актор Грем Грін
У віці 73 років помер канадський актор Грем Грін, представник корінного народу онеїда, який здобув світове визнання завдяки ролям у стрічках "Той, що танцює з вовками", "Міцний горішок 3: Помста", "Зелена миля" та "Сутінки. Сага: Новий місяць"
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням, про це сповістив його менеджер Джеррі Джордан, уточнивши, що Грін помер природною смертю.
"З глибоким сумом повідомляємо про спокійну смерть легендарного канадського актора Грема Гріна, лауреата численних нагород", - заявив він.
Грін був членом племені Онейда з резервації Шести народів на півдні Онтаріо. Задовго до кар'єри в кіно він був цивільним технологом, сталеваром і навіть учасником рок-гурту.
Він розпочав акторську кар’єру у британському театрі в 1970-х роках, а справжній прорив відбувся у 1990 році після ролі шамана Кікінга Берда у фільмі Кевіна Костнера "Той, що танцює з вовками". Ця робота принесла йому номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.
фото: із відкритих джерел
Серед відомих робіт актора – "Громове серце" (1992), "Маверік" (1994), "Зелена миля" (1999), "Вінд Рівер" (2017).
За внесок у кіно Грін отримав низку нагород, зокрема премію Ерла Грея від Канадської академії кіно і телебачення, а у 2016 році був удостоєний Ордена Канади — другої за значимістю цивільної відзнаки країни.
- У 90-річному віці 31 серпня помер український художник-постановник анімації, художник-карикатурист Радна Сахалтуєв.
