Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів

Про це пише Deadline.

За словами державного адвоката 47-річного голлівудського сценариста і режисера Карла Рінша, він настільки збіднів, що не може собі дозволити дістатися з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка для участі в попередньому судовому засіданні, запланованому на наступний тиждень. Рінша судитимуть за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Режисер нібито шахрайством виманив у Netflix $11 млн на науково-фантастичний серіал, а натомість скерував гроші на інвестиції в криптовалюту та на серію розкішних покупок, зокрема парк Rolls-Royce і Ferrari. Через п’ять років після перерахування $11 млн режисеру за серіал, який так і не було знято, стример просить повернути ці кошти.

У березні Рінш вийшов під заставу в розмірі $100 тис. У січні 2024 року Рінш заявив суду, що переживає "серйозні фінансові труднощі".

Тепер федеральний суддя погодився з державним захистом.

"Наказую службі маршалів США організувати для Рінша транспортний засіб без утримання під вартою з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, до Нью-Йорка або оплатити таке транспортування для явки Рінша до суду, запланованого на 16:00 19 серпня 2025 року", – написав окружний суддя Джед Ракофф після отримання запиту від адвоката режисера.

Суддя наказав організувати прибуття Рінша до Нью-Йорка до вечора 18 серпня 2025 року, додавши, що "зазначені зусилля та витрати мають бути оплачені службою маршалів США".

У разі визнання Рінша винним за декількома звинуваченнями йому загрожували десятиліття за ґратами. Спочатку суд мав відбутися 8 вересня. Тепер засідання перенесено на 2 грудня.

Netflix отримав рішення про стягнення $11 млн та намагається знайти активи, які може конфіскувати. Під час шлюборозлучного процесу Рінш казав, що він розорився. Рінш винен своїй дружині Габріелі $420 тис. аліментів. Він сказав, що дохід його компанії зійшов нанівець і що йому довелося ліквідувати активи та позичити $150 тис. у своєї родини, щоб залишитися на плаву.