Купують за 48 тис. грн. Названо найдорожчі монети часів Незалежності

Цінність у тому, що партія монет була випущена незначним накладом, передає Еспресо.TV.



Національною валютою гривня стала лише в 1996-му. До цього монети чеканили, але не пускали в обіг, тому виготовлені в 1995, 1996, 2002 і 2003 році екземпляри рідкісними не вважають, йдеться у присвяченому даній проблематиці матеріалі вінницього видання Реал.



На мережевому аукціоні Violity монети 1992 року - рідкість. Фахівці запевняють, що такі монети можна продати як мінімум за 30 тис. грн.







Вартість монети на сайті izi.ua. Іноді ціна підскакує вище 50 тис. грн



Монета вважається однією з найдорожчих у тому випадку, коди вона виготовлялася не для масового обігу. Саме тому найдорожчими екземплярами серед колекціонерів вважаються 1 та 2 копійки виготовлені в 1992 році.







Крім цих монет, високу вартість мають:



10, 25 та 50 копійок, виготовлених в 1992 році;



1 гривня, виготовлена в 1992 році;



2 копійки 1993 року;



1, 5 та 10 копійок, випущених в 1994 році;



25 копійок і 1 гривня 1995 року випуску;



1, 2, 5 і 50 копійок, виготовлених в 1996 році;



Копійки 5, 10, 25 та 50, виготовлені в 2001 році;



2, 25 і 50 копійок 2003 року;



1 гривня 2008 року.





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