Купують за 48 тис. грн. Названо найдорожчі монети часів Незалежності
Вкрай рідкісну українську монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню на аукціоні продали за 47,8 тис. грн
Цінність у тому, що партія монет була випущена незначним накладом, передає Еспресо.TV.
Національною валютою гривня стала лише в 1996-му. До цього монети чеканили, але не пускали в обіг, тому виготовлені в 1995, 1996, 2002 і 2003 році екземпляри рідкісними не вважають, йдеться у присвяченому даній проблематиці матеріалі вінницього видання Реал.
На мережевому аукціоні Violity монети 1992 року - рідкість. Фахівці запевняють, що такі монети можна продати як мінімум за 30 тис. грн.
Вартість монети на сайті izi.ua. Іноді ціна підскакує вище 50 тис. грн
Монета вважається однією з найдорожчих у тому випадку, коди вона виготовлялася не для масового обігу. Саме тому найдорожчими екземплярами серед колекціонерів вважаються 1 та 2 копійки виготовлені в 1992 році.
Крім цих монет, високу вартість мають:
10, 25 та 50 копійок, виготовлених в 1992 році;
1 гривня, виготовлена в 1992 році;
2 копійки 1993 року;
1, 5 та 10 копійок, випущених в 1994 році;
25 копійок і 1 гривня 1995 року випуску;
1, 2, 5 і 50 копійок, виготовлених в 1996 році;
Копійки 5, 10, 25 та 50, виготовлені в 2001 році;
2, 25 і 50 копійок 2003 року;
1 гривня 2008 року.
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