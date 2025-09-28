Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
28 вересня 2025 року начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про поточну ситуацію в Куп’янську на Харківщині та повідомив, скільки цивільних досі перебуває у місті
Cитуація у місті критична, наголосив він в етері "Суспільного".
"Куп’янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", – пояснив він.
За його словами, зараз туди можуть заїхати лише військові, тому евакуація максимально ускладнена. "Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть", – сказав Беседін.
Читайте також: Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко. Ексклюзив Еспресо
Станом на 28 вересня у правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей, а загалом у громаді – понад 1600. "Життя людей щомиті під загрозою", – зазначив куп'янський голова.
У місті відсутні електро-, водо- та газопостачання, немає жодних соціальних послуг.
Влада закликає місцевих мешканців виїжджати, адже ситуація досягла критичної точки.
Крім того, у Куп’янську триває контрдиверсійна операція. "Наші спецпідрозділи проходять кожен сантиметр міста, кожен будинок, кожен під’їзд, кожен підвал – і б’ють ворога, вибивають ворога, щоб не дати йому закріпитися", – підкреслив начальник МВА.
- На початку вересня цього року голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що місто зруйновано на 95%.
