Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових

Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових

Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
14:11
Війна з Росією Обстріл Куп'янська

28 вересня 2025 року начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про поточну ситуацію в Куп’янську на Харківщині та повідомив, скільки цивільних досі перебуває у місті

Зміст

Cитуація у місті критична, наголосив він в етері "Суспільного".

"Куп’янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", – пояснив він. 

За його словами, зараз туди можуть заїхати лише військові, тому евакуація максимально ускладнена. "Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть", – сказав Беседін.

Читайте також: Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко. Ексклюзив Еспресо

Станом на 28 вересня у правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей, а загалом у громаді – понад 1600. "Життя людей щомиті під загрозою", – зазначив куп'янський голова. 

У місті відсутні електро-, водо- та газопостачання, немає жодних соціальних послуг. 

Влада закликає місцевих мешканців виїжджати, адже ситуація досягла критичної точки.

Крім того, у Куп’янську триває контрдиверсійна операція. "Наші спецпідрозділи проходять кожен сантиметр міста, кожен будинок, кожен під’їзд, кожен підвал – і б’ють ворога, вибивають ворога, щоб не дати йому закріпитися", – підкреслив начальник МВА.

Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
14:27
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:47
Молдова
У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:35
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:51
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV