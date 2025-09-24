Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Ексклюзив

Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Віталій Бесараб
24 вересня, 2025 середа
10:10
Війна з Росією дрон ЗСУ

Російська окупаційна армія не контролює жоден із районів Купʼянська, однак присутність ворожих ДРГ у місті дуже висока.

Зміст

Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Зараз тривають високоінтенсивні бойові дії на північних та північно-західній околицях Купʼянська та в самому місті. Противник на поточний момент не заволодів жодним із районів міста Купʼянськ. Втім, присутність розвідувально-диверсійних груп противника достатньо висока. Зараз тривають заходи щодо блокування дій ворога на північних та північно-західній околицях Купʼянська, щоб їхні ДРГ не змогли просочуватись у місто. Також триває боротьба з тими ДРГ, які переодягаються у цивільне й військову форму ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються просочуватись вглиб міста", - розповів Федоренко.

Читайте також: Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC

Командир наголосив, що ворог використовує просочування ДРГ з метою накопичитись в певних точках для подальшого контролю районів міста.

"Головна мета цих ДРГ - накопичуватись у певних точках, а також нагатись коригувати вогонь по позиціях Сил оборони. Накопичуються вони з метою взяття  під контроль певних районів міста", - додав він.

  • 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії
     
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:47
ЗСУ, ППО
ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
10:41
Ексклюзив
НАТО
"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
10:27
Оновлено
За добу на фронті сталося 172 бої, українські захисники зупинили 64 атаки на Покровському напрямку
10:08
Валерій Залужний
Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
10:01
OPINION
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
09:48
Валерій Залужний
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
09:34
Ексклюзив
Ердоган
“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
09:27
школа їдальня
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн
08:52
Капітолій (Вашингтон)
Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
08:39
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук
08:20
Марко Рубіо
Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
08:00
OPINION
Трамп вважає, що Україна поверне свої території
07:52
Втрати РФ
За добу війни в Україні РФ втратила 970 військових, 43 артсистеми й 2 танки
07:43
Огляд
Операція Вогняний смерч
"Пекельна осінь" у Києві, або як зруйнували Хрещатик за кілька днів у 1941 році
07:31
Оновлено
ППО
Росія вночі атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки
07:27
Аналітика
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
07:26
У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
07:03
Ліндсі Грем
Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
06:41
Молдова ЕС
"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
06:11
Володимир Зеленський
Путінська Росія без Китаю – ніщо, – Зеленський на засіданні Радбезу ООН
05:41
Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ
00:03
Володимир Зеленський
РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський
2025, вiвторок
23 вересня
22:55
Володимир Зеленський
"Тепер він довіряє набагато більше мені": Зеленський заявив, що Трамп зрозумів, що інформація Путіна була "далекою від правди"
22:27
Оновлено
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
22:09
Владислав Ванат
Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН
21:07
Балтійське море
Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд
21:02
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп: країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають у їхній повітряний простір
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:06
Прапор США
Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН
20:05
OPINION
Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
Більше новин
