Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"Зараз тривають високоінтенсивні бойові дії на північних та північно-західній околицях Купʼянська та в самому місті. Противник на поточний момент не заволодів жодним із районів міста Купʼянськ. Втім, присутність розвідувально-диверсійних груп противника достатньо висока. Зараз тривають заходи щодо блокування дій ворога на північних та північно-західній околицях Купʼянська, щоб їхні ДРГ не змогли просочуватись у місто. Також триває боротьба з тими ДРГ, які переодягаються у цивільне й військову форму ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються просочуватись вглиб міста", - розповів Федоренко.

Командир наголосив, що ворог використовує просочування ДРГ з метою накопичитись в певних точках для подальшого контролю районів міста.

"Головна мета цих ДРГ - накопичуватись у певних точках, а також нагатись коригувати вогонь по позиціях Сил оборони. Накопичуються вони з метою взяття під контроль певних районів міста", - додав він.