Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Російська окупаційна армія не контролює жоден із районів Купʼянська, однак присутність ворожих ДРГ у місті дуже висока.
Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
"Зараз тривають високоінтенсивні бойові дії на північних та північно-західній околицях Купʼянська та в самому місті. Противник на поточний момент не заволодів жодним із районів міста Купʼянськ. Втім, присутність розвідувально-диверсійних груп противника достатньо висока. Зараз тривають заходи щодо блокування дій ворога на північних та північно-західній околицях Купʼянська, щоб їхні ДРГ не змогли просочуватись у місто. Також триває боротьба з тими ДРГ, які переодягаються у цивільне й військову форму ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються просочуватись вглиб міста", - розповів Федоренко.
Читайте також: Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
Командир наголосив, що ворог використовує просочування ДРГ з метою накопичитись в певних точках для подальшого контролю районів міста.
"Головна мета цих ДРГ - накопичуватись у певних точках, а також нагатись коригувати вогонь по позиціях Сил оборони. Накопичуються вони з метою взяття під контроль певних районів міста", - додав він.
- 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.64
- EUR Купівля 48.5Продаж 49.19
- Актуальне
- Важливе