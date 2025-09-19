Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC

Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC

Катерина Ганжа
19 вересня, 2025 п'ятниця
13:04
Війна з Росією Купʼянськ

Наступом російських окупантів на місто Куп’янськ Харківської області командує колишній український офіцер Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії у 2014 році

Зміст

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Автори зазначають, що Стороженко подає звіти про темпи штурму Куп’янська, які потім надходять начальнику генштабу РФ Валерію Герасимову.

За інформацією видання, Стороженко є уродженцем села Мурафа на Харківщині. Він навчався на факультеті розвідки Інституту сухопутних військ у Києві, а після – розпочав службу у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він пройшов шлях від командира роти до командира бригади. Також був заступником командира українського контингенту в Косові у складі сил KFOR.

Як йдеться у матеріалі, Стороженко перейшов на бік Росії після анексії Криму у 2014 році. За словами джерела видання, за тиждень після так званого "референдуму" про статус півострова, Стороженко отримав паспорт РФ. Пізніше у тимчасово окупованому Криму колаборант очолив створену 126-ту бригаду берегової оборони.

За словами самого Стороженка, у дні російської анексії Криму з ним зв'язувалися виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов та тодішній прем'єр Арсеній Яценюк, які цікавилися його планами та тим, що він має намір робити. Стороженко, за його словами, ніяких дій не вжив і подав рапорт про відставку. А от його колишні колеги розповідають, що він активно агітував здавати зброю і переходити на бік Росії, а також вів "подвійну гру" з росіянами.

"Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. 36-та бригада трималася, поки там був генерал Ігор Воронченко, заступник командувача ЗСУ з берегової оборони, а як тільки він виїхав – почалися різні домовленості. Доходило до того, що російські солдати, які блокували бригаду, ходили на її території до лазні. Були схеми з вивезення гуманітарки з частини на комбригівському авто. Думаю, його банально корумпували. Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, - він не пройшов", поділився колишній речник ЗСУ в Криму та військовий оглядач полковник Владислав Селезньов, який знайомий зі Стороженком.

Станом на 24 лютого 2022 року колаборант очолював штаб 35-ї армії РФ Східного військового округу, яка в перші місяці великої війни брала участь у боях на території Харківської області. Як писав Американський інститут вивчення війни, на початку червня 2022 року ця армія була фактично знищена в боях за місто Ізюм.

Селезньов розповів, що Стороженко також був одним із тих, хто віддавав накази завдавати ракетних ударів по Сумах.

У виданні зазначають, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін видав указ про підвищення Стороженка до генерал-лейтенанта. Він очолив 6-ту армію РФ, яка бере участь у наступальних операціях на Харківщині, зокрема в районі Куп’янська.

  • Раніше повідомлялося, що російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення.
