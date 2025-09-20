Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії
Про це президент України заявив під час розмови із журналістами, передає Укрінформ.
Читайте також: Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
"В районі Куп’янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", — сказав глава держави.
Читайте також: В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
- Нагадаємо, що протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 165 бойових зіткнень.
- На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора. Також окрім Покровського та Куп'янського напрямків, ворог активізувався й у Серебрянському лісі, а також загрози наростають на Дніпровщині та Запоріжжі.
