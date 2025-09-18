Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський

Про це розповів в етері Еспресо спецпризначенець, майор ЗСУ у відставці, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.

"Щодо підготовки росіянами двох наступальних кампаній, про які попередив Володимир Зеленський, то загроза є на Покровському напрямку, де нависає "карниз" над Мирноградом. І це стає більш небезпечним, ніж було раніше, бо ворог там тримав приблизно 100-110 тис. свого особового складу, а зараз ця кількість збільшилася. На Покровський напрямок противник підтягнув резерви з Сумщини, де зараз стабілізувалася ситуація. Наші підрозділи також поїхали підкріплювати Покровськ. Друга операція - Куп'янськ, де вже як два дні росіяни фактично зайшли у двох місцях, північ та північний захід. Там тривають міські бої", - прокоментував майор ЗСУ у відставці.

За його словами, для росіян є ще один серйозний напрямок, де у нас важка ситуація, - Серебрянський ліс. На цій ділянці противник серйозно активізувався.

"Я зараз назвав три напрямки, де є головні загрози, - Серебрянський ліс, Куп'янський та Покровський напрямки. Але є ще загроза на Запорізькому напрямку, бо росіяни захопили декілька населених пунктів, підсунулися до Запоріжжя, FPV- дрони, арта та РСЗВ фактично дістають по приміській забудові. Я б далеко не відкидав Запорізький напрямок, якщо подивитися на тенденцію щодо наближення до міста. Адже, як тільки у росіян починає щось діставати до міста, то це місто перетворюється на будівельне сміття. А ще давайте не забувати, що ворог зайшов у Дніпропетровську область, де вже йде евакуація сіл, які розташовані недалеко від лінії зіткнення. Хочу зазначити, що на Дніпровщині є серйозна проблема, бо далі там - поле, тобто це не Донецька агломерація з виробництвами та населеними пунктами", - зауважив Лапін.