Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
Окрім Покровського та Куп'янського напрямків, ворог активізувався й у Серебрянському лісі, а також загрози наростають на Дніпровщині та Запоріжжі
Про це розповів в етері Еспресо спецпризначенець, майор ЗСУ у відставці, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.
"Щодо підготовки росіянами двох наступальних кампаній, про які попередив Володимир Зеленський, то загроза є на Покровському напрямку, де нависає "карниз" над Мирноградом. І це стає більш небезпечним, ніж було раніше, бо ворог там тримав приблизно 100-110 тис. свого особового складу, а зараз ця кількість збільшилася. На Покровський напрямок противник підтягнув резерви з Сумщини, де зараз стабілізувалася ситуація. Наші підрозділи також поїхали підкріплювати Покровськ. Друга операція - Куп'янськ, де вже як два дні росіяни фактично зайшли у двох місцях, північ та північний захід. Там тривають міські бої", - прокоментував майор ЗСУ у відставці.
За його словами, для росіян є ще один серйозний напрямок, де у нас важка ситуація, - Серебрянський ліс. На цій ділянці противник серйозно активізувався.
"Я зараз назвав три напрямки, де є головні загрози, - Серебрянський ліс, Куп'янський та Покровський напрямки. Але є ще загроза на Запорізькому напрямку, бо росіяни захопили декілька населених пунктів, підсунулися до Запоріжжя, FPV- дрони, арта та РСЗВ фактично дістають по приміській забудові. Я б далеко не відкидав Запорізький напрямок, якщо подивитися на тенденцію щодо наближення до міста. Адже, як тільки у росіян починає щось діставати до міста, то це місто перетворюється на будівельне сміття. А ще давайте не забувати, що ворог зайшов у Дніпропетровську область, де вже йде евакуація сіл, які розташовані недалеко від лінії зіткнення. Хочу зазначити, що на Дніпровщині є серйозна проблема, бо далі там - поле, тобто це не Донецька агломерація з виробництвами та населеними пунктами", - зауважив Лапін.
- З початку доби, 18 вересня, на російсько-українському фронті зафіксували 100 бойових зіткнень, найактивніше окупанти діють на Покровському напрямку. На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.39Продаж 49.07
- Актуальне
- Важливе