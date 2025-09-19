Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Архипівка, Блешня Чернігівської області; Сімейкине, Біла Береза, Ромашкове, Шалигине, Малушине, Хлібороб, Руденка, Нововасилівка, Баранівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку. Агресор проявляв активність у районі Виїмки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки та в бік Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, досі бої тривають у чотирьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка та Ольгівське. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська. Одне зіткнення досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Водночас противник завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків — без змін.