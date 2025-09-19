Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
16:28
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 19 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 63 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 21 ворожу атаку на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Архипівка, Блешня Чернігівської області;  Сімейкине, Біла Береза, Ромашкове, Шалигине, Малушине, Хлібороб, Руденка, Нововасилівка, Баранівка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне зіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське  та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Три зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку. Агресор проявляв активність у районі Виїмки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки та в бік Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, досі бої тривають у чотирьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка та Ольгівське. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, ще два бойових зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська. Одне зіткнення досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Водночас противник завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків — без змін.

  • 19 вересня молодший лейтенант, офіцер групи цивільно-військового співробітництва штабу батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сергій Гутий повідомив, що Запорізький напрямок нині є гарячою точкою. Противник здебільшого наступає піхотою, застосовуючи артилерійські обстріли та FPV-дрони.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
16:36
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс приїхав до Києва й зустрівся з Сибігою
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
10:49
OPINION
ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Але є великі сумніви, що це допоможе
10:46
СБУ викрила чотирьох агентів ФСБ, які зливали росіянам локації Сил оборони на Донеччині та Дніпровщині
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни використовують в Україні зброю нацистів і готують новий наступ, а Трамп каже, що Путін його підвів. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку
10:12
на фото Денис Шмигаль
Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
10:01
Ексклюзив
Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь
09:39
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.
09:29
Ексклюзив
"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
09:28
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
09:00
PR
Картки Visa від ПриватБанку
Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
08:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
08:16
Ексклюзив
немовлята
"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій
08:11
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 87 штурмів
08:10
Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
