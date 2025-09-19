Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ

В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ

Марія Науменко
19 вересня, 2025 п'ятниця
16:20
Війна з Росією Куп'янськ

Українські військові пошкодили й затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися потрапити до Куп’янська Харківської області

Зміст

Про це інформує Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

За даними військових, ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, адже захоплення міста ворог розглядає як одну зі своїх стратегічних цілей. 

Російські війська зосереджують сили біля населених пунктів Радьківка та Голубівка, звідки й здійснювали спроби проникнення через газогін. Однак завдяки оперативним діям українських підрозділів, газопровід було пошкоджено та затоплено.

Крім того, російські війська намагаються дістатися до Куп'янська через річку Оскіл, використовуючи човни. Проте більшість таких спроб зриває українська артилерія, міномети та ударні FPV-дрони.

"Підрозділи з-поміж військ ОК "Північ” проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів", - додали в ОК "Північ".

Що передувало 

12 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська проникли до Куп'янська, використавши газову мережу — таку саму тактику, яку вже застосовували в Авдіївці та Суджі.

Натомість начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін і Генеральний штаб ЗСУ спростували повідомлення OSINT-проєкту DeepState. За їхніми даними Куп’янськ залишається під контролем українських сил, хоча бої тривають на його околицях і ситуація залишається складною.

15 вересня командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. 


Новини
Україна
Росія
військові
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
