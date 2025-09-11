Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Куп'янськ Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації

Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації

Ярослава Наумова
11 вересня, 2025 четвер
07:54
Куп'янськ Обстріл Куп'янська 19 квітня

Місто Куп’янськ на Харківщині зруйноване на 95%. Ситуація там критична. В таких умовах життя може врятувати лише евакуація

Зміст

Про це в етері Громадського радіо розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За його словами, росіяни застосовують по місту все наявне озброєння, а на під’їздах до Куп’янська чатують FPV-дрони, які атакують логістичні шляхи. Через це з міста важко вивозити людей і завозити туди гуманітарну допомогу. Ремонтувати газові чи електричні мережі або систему водопостачання також неможливо.

"Щодня місто знищують керовані авіаційні бомби. Станом на сьогодні, на жаль, понад 95% об’єктів міста знищено або пошкоджено. Але найголовніше й найстрашніше це те, що кожного дня травмуються й гинуть люди", — сказав Андрій Беседін.

Лише за 9 днів вересня росіяни завдали 1100 ударів по населених пунктах Куп’янської громади. Зокрема, випустили 36 керованих авіабомб, дві з яких мали вагу півтори тонни. Троє жителів міста загинули, 13 зазнали поранень. Чотири КАБи атакували Куп’янськ 9 вересня, одна людина отримала поранення, розповів керівник міської військової адміністрації.

Він наголосив, що в таких умовах життя може врятувати лише евакуація.

Раніше повідомлялося, що з Куп’янська вивезли всіх дітей. Але 7 вересня стало відомо, що унаслідок обстрілу міста постраждала 6-річна дівчинка. Вона потрапила до реанімації у важкому стані. Зараз Андрій Беседін каже, що дитина перебуває у стані середньої важкості. А на запитання про те, як дівчинка потрапила в місто, звідки офіційно вивезли всіх дітей, він відповів, що вона не з Куп’янської громади, а з сусідньої. Її з батьками раніше вивезли з Куп’янського району. Зараз відповідні органи з’ясовують, як дитина знову опинилася в зоні бойових дій.

Наразі на території Куп’янської громади залишаються 1785 людей. 780 з них проживають на правому березі міста. Андрій Беседін зазначає, що темпи евакуації невеликі. Для багатьох єдиний аргумент виїхати — це руйнування їхнього житла.

Попри відсутність світла, у місті ще раніше обладнали велику кількість "пунктів незламності", де були генератори й речі першої необхідності. Речі, як зазначив голова МВА, закінчуються. А генератори все ще працюють, оскільки військові допомагають з постачаннями пального. Інші матеріали, наприклад — дрова для опалення чи матеріали для відновлення пошкодженого житла завезти в місто неможливо, наголосив Андрій Беседін.


 

Теги:
Війна з Росією
Харківщина
Читайте також:
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
Дональд Туск
Автор Андрій Нестеренко
10 вересня, 2025 середа
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
Київ
+14.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
08:56
Конгрес США
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України
08:55
Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом
08:08
Аналітика
Польща в прицілі РФ як можливість створення антипутінської коаліції
08:08
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак
07:57
Оновлено
Росія атакує Україну дронами: у Сумах зафіксували влучання по навчальному закладу
07:49
Кремль москва
Могла готуватися впродовж місяців: ISW назвав мету вторгнення РФ у повітряний простір Польщі
07:27
Аналітика
Ще одна війна без виходу: чому Ізраїль і ХАМАС залишаються заручниками власних вимог і обопільних атак
07:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки
07:00
Інтерв’ю
Першою сповістила про повномасштабне вторгнення: прикордонниця Яна Чумаченко про події 2022-го та мрії звільнення Луганщини
06:41
У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
06:40
Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити
05:47
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"
05:17
Швеція
Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
00:59
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США під час виступу застрелили політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
00:17
Радослав Сікорський
"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі
2025, середа
10 вересня
23:48
Погода з Наталкою Діденко
Дощі на Заході, сонце у решті областей: Наталка Діденко про погоду на 11 вересня
23:07
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
22:21
Ексклюзив
Олексій Гетьман
"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі
22:07
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
"Європа повинна боротися": ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн про безпеку, Україну та агресію РФ
21:57
Україна Польща
Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький
21:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й обговорив це із Навроцьким
21:39
Кіт Келлог
Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
21:31
Рубен Брекельманс
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
21:16
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
20:55
Ексклюзив
Роман Костенко
"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу
20:50
Оновлено
"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
20:30
освіта гроші
Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
20:11
Ексклюзив
Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі
19:46
Інфографіка
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
19:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький
19:29
Ексклюзив
Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
19:14
Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
19:10
ЗСУ
ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
19:00
Ексклюзив
міністр оборони Франції Лекорню
Прем'єр у відставці, нехай живе прем'єр: як у Франції розпочались протести та чого очікувати від нового керівника уряду
18:36
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Почати спільно з союзниками збивати повітряні об'єкти на східному кордоні України є найбільш раціональним рішенням, - Безсмертний
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
18:01
Роберт Фіцо
Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV