Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації

Про це в етері Громадського радіо розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За його словами, росіяни застосовують по місту все наявне озброєння, а на під’їздах до Куп’янська чатують FPV-дрони, які атакують логістичні шляхи. Через це з міста важко вивозити людей і завозити туди гуманітарну допомогу. Ремонтувати газові чи електричні мережі або систему водопостачання також неможливо.

"Щодня місто знищують керовані авіаційні бомби. Станом на сьогодні, на жаль, понад 95% об’єктів міста знищено або пошкоджено. Але найголовніше й найстрашніше це те, що кожного дня травмуються й гинуть люди", — сказав Андрій Беседін.

Лише за 9 днів вересня росіяни завдали 1100 ударів по населених пунктах Куп’янської громади. Зокрема, випустили 36 керованих авіабомб, дві з яких мали вагу півтори тонни. Троє жителів міста загинули, 13 зазнали поранень. Чотири КАБи атакували Куп’янськ 9 вересня, одна людина отримала поранення, розповів керівник міської військової адміністрації.

Він наголосив, що в таких умовах життя може врятувати лише евакуація.

Раніше повідомлялося, що з Куп’янська вивезли всіх дітей. Але 7 вересня стало відомо, що унаслідок обстрілу міста постраждала 6-річна дівчинка. Вона потрапила до реанімації у важкому стані. Зараз Андрій Беседін каже, що дитина перебуває у стані середньої важкості. А на запитання про те, як дівчинка потрапила в місто, звідки офіційно вивезли всіх дітей, він відповів, що вона не з Куп’янської громади, а з сусідньої. Її з батьками раніше вивезли з Куп’янського району. Зараз відповідні органи з’ясовують, як дитина знову опинилася в зоні бойових дій.

Наразі на території Куп’янської громади залишаються 1785 людей. 780 з них проживають на правому березі міста. Андрій Беседін зазначає, що темпи евакуації невеликі. Для багатьох єдиний аргумент виїхати — це руйнування їхнього житла.

Попри відсутність світла, у місті ще раніше обладнали велику кількість "пунктів незламності", де були генератори й речі першої необхідності. Речі, як зазначив голова МВА, закінчуються. А генератори все ще працюють, оскільки військові допомагають з постачаннями пального. Інші матеріали, наприклад — дрова для опалення чи матеріали для відновлення пошкодженого житла завезти в місто неможливо, наголосив Андрій Беседін.



