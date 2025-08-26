Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Куп'янськ Може виникнути схожа історія, як із Добропіллям: військовий оглядач про ситуацію біля Купʼянська

Може виникнути схожа історія, як із Добропіллям: військовий оглядач про ситуацію біля Купʼянська

Ярослава Наумова
26 серпня, 2025 вiвторок
12:28
Куп'янськ Обстріл Куп'янська 19 квітня

Зараз бачимо, що бої тривають фактично вже на околицях Купʼянська, які знаходяться фактично у сірій зоні

Зміст

Про це в етері Громадського радіо розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо подивитися на мапі DeepState — бачимо, що це видовження, виступ, "калюжа", якщо можна так сказати, охоплює місто із північного заходу, просувається на трасу та створює проблеми в логістиці для нас", - зауважив він.

"Тобто, може виникнути схожа історія, як із Добропіллям. Головне, щоб нам вистачило сил та резервів для того, щоб відрізати це просування. Воно теж таке відносно тонке, тому теоритично його відрізати можна, але чи є для цього резерви та можливості — інше питання",  — зауважив Денис Попович

 

 

Теги:
Війна з Росією
Харківщина
