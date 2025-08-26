Може виникнути схожа історія, як із Добропіллям: військовий оглядач про ситуацію біля Купʼянська
Зараз бачимо, що бої тривають фактично вже на околицях Купʼянська, які знаходяться фактично у сірій зоні
Про це в етері Громадського радіо розповів військовий оглядач Денис Попович.
"Якщо подивитися на мапі DeepState — бачимо, що це видовження, виступ, "калюжа", якщо можна так сказати, охоплює місто із північного заходу, просувається на трасу та створює проблеми в логістиці для нас", - зауважив він.
"Тобто, може виникнути схожа історія, як із Добропіллям. Головне, щоб нам вистачило сил та резервів для того, щоб відрізати це просування. Воно теж таке відносно тонке, тому теоритично його відрізати можна, але чи є для цього резерви та можливості — інше питання", — зауважив Денис Попович
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.65
- EUR Купівля 47.93Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе