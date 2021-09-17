Курс НБУ: долар зріс у ціні

Про це повідомляє сайт НБУ.



На готівковому ринку 17 вересня станом на 8:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у купують за ціною від 26,6 до 26,71 грн/$, продають - у межах 26,73-26,8 грн/$.



Напередодні, 16 вересня, офіційний валютний курс становив 26,65 грн/$, 31,52 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів.



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