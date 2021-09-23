Курс валют: долар дещо знизився в ціні
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 23 вересня 2021 року на позначці 26,67 грн/$
Про це йдеться в даних НБУ.
Станом на 22 вересня курс становив 26,70 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 23 вересня встановлено на рівні 31,29 грн/євро. Станом на 22 вересня курс складав 31,36 грн/євро.
На готівковому ринку 23 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,66 продають - по 26,80 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,68 - 27 грн/$.
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