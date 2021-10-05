Курс валют: долар продовжує дешевшати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 5 жовтня 2021 року на позначці 26,57 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 4 жовтня курс становив 26,61 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 5 жовтня встановлено на рівні 30,93 грн/євро. Станом на 4 жовтня курс складав 30,87 грн/євро.
На готівковому ринку 5 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,50 продають - по 26,60 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,20 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,50 - 27,30 грн/$.
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