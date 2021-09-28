Курс валют: долар продовжує дорожчати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 28 вересня 2021 року на позначці 26,66 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 27 вересня курс становив 26,64 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 28 вересня встановлено на рівні 31,18 грн/євро. Станом на 27 вересня курс складав 31,22 грн/євро.
На готівковому ринку 28 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,67 продають - по 26,75 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,35 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,66 - 27,60 грн/$.
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