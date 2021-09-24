Курс валют: долар здешевшав на кінець тижня

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 23 вересня курс становив 26,67 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 24 вересня встановлено на рівні 31,08 грн/євро. Станом на 23 вересня курс складав 31,29 грн/євро.



На готівковому ринку 24 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,65 продають - по 26,81 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,40 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,65 - 26,90 грн/$.



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