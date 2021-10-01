Курс валют: долар здорожчав на кінець тижня

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 30 вересня курс становив 26,57 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 1 жовтня встановлено на рівні 30,82 грн/євро. Станом на 30 вересня курс складав 30,98 грн/євро.



На готівковому ринку 1 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,55 продають - по 26,68 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,20 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,59 - 27,30 грн/$.

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