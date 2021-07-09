Курс валют: євро незначно зріс в ціні

Про це йдеться в даних НБУ.



Станом на 8 липня курс становив 27,29 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 9 липня встановлено на рівні 32,32 грн/євро. Станом на 8 липня курс складав 32,29 грн/євро.



На готівковому ринку 9 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,20 продають - по 27,29 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,55 грн/$, продажу - в межах 27,23 - 27,85 грн/$.



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