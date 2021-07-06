Курс валют: гривня відновила зміцнення щодо долара

Про це йдеться в даних НБУ.



Станом на 5 липня курс становив 27,41 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 6 липня встановлено на рівні 32,37 грн/євро. Станом на 5 липня курс складав 32,41 грн/євро.



На готівковому ринку 6 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,10 продають - по 27,25 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 27,24 - 27,80 грн/$.



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