Курс валют: гривня завершила тиждень зміцненням до долара
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 8 жовтня 2021 року на позначці 26,33 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Cтаном на 7 жовтня курс становив 26,35 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 8 жовтня встановлено на рівні 30,44 грн/євро. Станом на 7 жовтня курс складав 30,41 грн/євро.
На готівковому ринку 8 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,25 продають - по 26,40 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,28 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,31 - 27,30 грн/$.
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