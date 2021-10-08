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Головна Економіка Курс валют: гривня завершила тиждень зміцненням до долара

Курс валют: гривня завершила тиждень зміцненням до долара

8 жовтня, 2021 п'ятниця
09:39

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 8 жовтня 2021 року на позначці 26,33 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Cтаном на 7 жовтня курс становив 26,35 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 8 жовтня встановлено на рівні 30,44 грн/євро. Станом на 7 жовтня курс складав 30,41 грн/євро.

На готівковому ринку 8 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,25 продають - по 26,40 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,28 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,31 - 27,30 грн/$.

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