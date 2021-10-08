Курс валют: гривня завершила тиждень зміцненням до долара

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 7 жовтня курс становив 26,35 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 8 жовтня встановлено на рівні 30,44 грн/євро. Станом на 7 жовтня курс складав 30,41 грн/євро.



На готівковому ринку 8 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,25 продають - по 26,40 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,28 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,31 - 27,30 грн/$. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb