Курс валют: ціна долара продовжує знижуватися

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 1 жовтня курс становив 26,62 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 2 жовтня встановлено на рівні 30,87 грн/євро. Станом на 1 жовтня курс складав 30,62 грн/євро.



На готівковому ринку 2 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,60 продають - по 26,75 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 26,65 грн/$, продажу - в межах 26,60 - 26,70 грн/$.

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