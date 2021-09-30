Курс валют: ціна євро впала нижче 31 грн
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 30 вересня 2021 року на позначці 26,57 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 29 вересня курс становив 26,57 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 30 вересня встановлено на рівні 30,98 грн/євро. Станом на 29 вересня курс складав 31,03 грн/євро.
На готівковому ринку 30 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,55 продають - по 26,70 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,56 до 26,57 грн/$, продажу - в межах 26,61 - 27,80 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.76Продаж 31.17
- Актуальне
- Важливе