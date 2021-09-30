Курс валют: ціна євро впала нижче 31 грн

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 29 вересня курс становив 26,57 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 30 вересня встановлено на рівні 30,98 грн/євро. Станом на 29 вересня курс складав 31,03 грн/євро.



На готівковому ринку 30 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,55 продають - по 26,70 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,56 до 26,57 грн/$, продажу - в межах 26,61 - 27,80 грн/$.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb