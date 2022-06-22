Курс валют в Україні станом на 22 червня: скільки коштують долар і євро
На 22 червня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,861 грн за євро. А долар можна придбати за 29,2549 грн долар.
Польський злотий коштує 6,6475 грн.
А курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5204 грн за лей.
Румунський лей коштує 6,239 грн.
Чешська ж крона вартує 1,2504.
У банках, обмінниках та на чорному ринку станом на 08:00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 35,25 грн, продають - по 35,35 грн.
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