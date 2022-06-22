Про це йдеться на сайті НБУ. Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,861 грн за євро. А долар можна придбати за 29,2549 грн долар.

Польський злотий коштує 6,6475 грн.

А курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5204 грн за лей.

Румунський лей коштує 6,239 грн.

Чешська ж крона вартує 1,2504.

У банках, обмінниках та на чорному ринку станом на 08:00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 35,25 грн, продають - по 35,35 грн.

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