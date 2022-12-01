Курсантів МВС залучатимуть до патрулювання вулиць

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у телемарафоні "Єдині новини".

Він нагадав, що безпека залежить від самих пішоходів, тому треба подбати про те, щоб бути видимими на дорозі, адже багато аварій трапляється саме у темну пору доби.

"Оскільки у нас незабаром найдовша ніч у році, досить важливо - бути видимим. Звичайна світловідбиваюча стрічка, яку видно за 100 метрів, рятує життя”, - пояснив глава МВС.

Як він зазначив, у темну пору доби вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції.

"Ми залучаємо сили добровольчих формувань тергромад, які приєднуються до нас і патрулюють вулиці разом. Буквально наступного тижня ми будемо залучати курсантів ЗВО МВС, які також допомагатимуть патрулювати вулиці поліцейським", - уточнив міністр.

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