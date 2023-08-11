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У вершках, з грибами та яблуками. Рецепти страв з курячого філе

11 серпня, 2023 п'ятниця
18:50
рецепти куряче філе

Рецепти страв з курячого філе популярні серед тих, хто дотримується здорового харчування. Курячі грудки легкі для шлунку, швидко готуються, низькокалорійні та їх можна споживати з різними овочами

Куряче філе у вершках з персиками

Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції)

  • 600 г філе курячої грудки
  • два персики
  • 200 г сиру
  • одне стебло зеленої цибулі
  • 200 мл вершків (10%)
  • вершкове масло, сіль та перець (за смаком).

Покрокове приготування курячого філе у вершках з персиками:

  • змащуємо вершковим маслом форму для запікання
  • філе розрізаємо вздовж
  • відбиваємо до тонких пластин
  • солимо, перчимо
  • викладаємо на деко
  • очищаємо персик від шкірки, видаляємо кісточку, нарізаємо пластинами
  • викладаємо персик на філе
  • посипаємо зверху кружальцями цибулі-порею
  • заливаємо блюдо вершками
  • накриваємо форму фольгою
  • відправляємо смаколик на сорок хвилин в розігріту до 200 градусів духовку
  • чекаємо потрібний час
  • знімаємо фольгу
  • посипаємо страву тертим сиром
  • відправляємо ще на десять хвилин в духовку.

куряче філе

Фото: gettyimages

 

Куряче філе з грибами та сиром

Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):

  • 200 г печериць
  • куряче філе – пів кілограму
  • 150 г сметани
  • 150 г майонезу
  • одна ріпчаста цибуля
  • петрушка – одна пучка
  • 150 г сиру
  • сіль, перець (за смаком).

Покрокове приготування курячого філе з грибами та сиром:

  • відбиваємо куряче філе
  • розкладаємо його на деку
  • готуємо суміш із нарізаних грибів та цибулі
  • додаємо натертий на тертці сир
  • додаємо сметану й майонез
  • додаємо подрібнену зелень
  • солимо, перчимо
  • викладаємо готову суміш на кожен шматочок філе
  • запікаємо в духовці півгодини при температурі 180 градусів до появи рум'яної скоринки.

куряче філе з грибами

Фото: lady.tochka

Куряче філе з яблуками

Інгредієнти (орієнтовно на 2 порції):

  • 500 г курячого філе
  • 400 г кислих яблук.

Покрокове приготування філе з яблуками:

  • видаляємо шкірку та зрізаємо жир з курячого філе
  • нарізаємо яблука товстими кружальцями
  • викладаємо почерговими шарами у форму куряче філе та яблука
  • закриваємо кришкою
  • ставимо на пів години в розігріту до 200 градусів духовку
  • через пів години вимикаємо духовку
  • даємо страві постояти ще десять хвилин всередині духовки.

куряче філе

Фото: gettyimages

 

Куряче філе з томатами та базиліком

Інгредієнти (орієнтовно на 3 порції)

  • три помідора
  • три курячі грудки
  • пучка базиліку
  • сіль, перець (за смаком).

Покрокове приготування курячого філе з томатами та базиліком:

  • миємо та просушуємо грудки паперовими рушниками
  • кожну надрізаємо не до кінця і розпластуємо
  • солимо та перчимо грудки всередині
  • в серединку кожної грудки кладемо базилік  та кружальця помідорів
  • грудки складаємо та зчіплюємо зубочистками по краю
  • смажимо по п’ять хвилин з кожного боку на невеликій кількості рослинної олії до готовності.

куряче філе у вершковому соусі

Фото: mydovidka

 

Куряче філе в сметані з цибулею

Інгредієнти (орієнтовно на 2 порції):

  • дві грудки курячого філе
  • сметана (20%) - 200 г
  • одна головка цибулі
  • 100 мл рослинної олії
  • Сіль, перець та спеції для птиці (за смаком).

Покрокове приготування курячого філе в сметані з цибулею:

  • ріжемо філе на шматки
  • додаємо в нього сіль та приправу для курки
  • кладемо в сковороду з олією
  • смажимо доти, доки не почне рум'янитися
  • кидаємо в сковороду цибулю, нарізану кільцями.
  • коли цибуля підзолотиться, додаємо сметану
  • перемішуємо
  • даємо постояти на малому вогні п’ять хвилин.

Смачного!

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