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У вершках, з грибами та яблуками. Рецепти страв з курячого філе
Рецепти страв з курячого філе популярні серед тих, хто дотримується здорового харчування. Курячі грудки легкі для шлунку, швидко готуються, низькокалорійні та їх можна споживати з різними овочами
Куряче філе у вершках з персиками
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції)
- 600 г філе курячої грудки
- два персики
- 200 г сиру
- одне стебло зеленої цибулі
- 200 мл вершків (10%)
- вершкове масло, сіль та перець (за смаком).
Покрокове приготування курячого філе у вершках з персиками:
- змащуємо вершковим маслом форму для запікання
- філе розрізаємо вздовж
- відбиваємо до тонких пластин
- солимо, перчимо
- викладаємо на деко
- очищаємо персик від шкірки, видаляємо кісточку, нарізаємо пластинами
- викладаємо персик на філе
- посипаємо зверху кружальцями цибулі-порею
- заливаємо блюдо вершками
- накриваємо форму фольгою
- відправляємо смаколик на сорок хвилин в розігріту до 200 градусів духовку
- чекаємо потрібний час
- знімаємо фольгу
- посипаємо страву тертим сиром
- відправляємо ще на десять хвилин в духовку.
Фото: gettyimages
Куряче філе з грибами та сиром
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):
- 200 г печериць
- куряче філе – пів кілограму
- 150 г сметани
- 150 г майонезу
- одна ріпчаста цибуля
- петрушка – одна пучка
- 150 г сиру
- сіль, перець (за смаком).
Покрокове приготування курячого філе з грибами та сиром:
- відбиваємо куряче філе
- розкладаємо його на деку
- готуємо суміш із нарізаних грибів та цибулі
- додаємо натертий на тертці сир
- додаємо сметану й майонез
- додаємо подрібнену зелень
- солимо, перчимо
- викладаємо готову суміш на кожен шматочок філе
- запікаємо в духовці півгодини при температурі 180 градусів до появи рум'яної скоринки.
Фото: lady.tochka
Куряче філе з яблуками
Інгредієнти (орієнтовно на 2 порції):
- 500 г курячого філе
- 400 г кислих яблук.
Покрокове приготування філе з яблуками:
- видаляємо шкірку та зрізаємо жир з курячого філе
- нарізаємо яблука товстими кружальцями
- викладаємо почерговими шарами у форму куряче філе та яблука
- закриваємо кришкою
- ставимо на пів години в розігріту до 200 градусів духовку
- через пів години вимикаємо духовку
- даємо страві постояти ще десять хвилин всередині духовки.
Фото: gettyimages
Куряче філе з томатами та базиліком
Інгредієнти (орієнтовно на 3 порції)
- три помідора
- три курячі грудки
- пучка базиліку
- сіль, перець (за смаком).
Покрокове приготування курячого філе з томатами та базиліком:
- миємо та просушуємо грудки паперовими рушниками
- кожну надрізаємо не до кінця і розпластуємо
- солимо та перчимо грудки всередині
- в серединку кожної грудки кладемо базилік та кружальця помідорів
- грудки складаємо та зчіплюємо зубочистками по краю
- смажимо по п’ять хвилин з кожного боку на невеликій кількості рослинної олії до готовності.
Фото: mydovidka
Куряче філе в сметані з цибулею
Інгредієнти (орієнтовно на 2 порції):
- дві грудки курячого філе
- сметана (20%) - 200 г
- одна головка цибулі
- 100 мл рослинної олії
- Сіль, перець та спеції для птиці (за смаком).
Покрокове приготування курячого філе в сметані з цибулею:
- ріжемо філе на шматки
- додаємо в нього сіль та приправу для курки
- кладемо в сковороду з олією
- смажимо доти, доки не почне рум'янитися
- кидаємо в сковороду цибулю, нарізану кільцями.
- коли цибуля підзолотиться, додаємо сметану
- перемішуємо
- даємо постояти на малому вогні п’ять хвилин.
Смачного!
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