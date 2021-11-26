Кваліфікація ЧС-2022: результати жеребкування плей-офф
Сьогодні, 26 листопада, відбулось жеребкування плей-офф раунду кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Україна, Португалія, Швеція, Італія, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща та Північна Македонія - команди, які посіли у своїх групах другі місця.
Чехія та Австрія зіграють у плей-офф завдяки рейтингу Ліги націй.
Збірні розбили на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Збірна України потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.
Кваліфікація ЧС-2022
Плей-офф. Півфінали
Квартет А
Шотландія - Україна
Уельс - Австрія
Квартет B
Росія - Польща
Швеція - Чехія
Квартет C
Італія - Північна Македонія
Португалія - Туреччина
Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
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