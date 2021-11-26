Кваліфікація ЧС-2022: результати жеребкування плей-офф

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.



Україна, Португалія, Швеція, Італія, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща та Північна Македонія - команди, які посіли у своїх групах другі місця.



Чехія та Австрія зіграють у плей-офф завдяки рейтингу Ліги націй.



Збірні розбили на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.



Збірна України потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.



Кваліфікація ЧС-2022



Плей-офф. Півфінали



Квартет А



Шотландія - Україна



Уельс - Австрія

Квартет BРосія - ПольщаШвеція - ЧехіяКвартет CІталія - Північна МакедоніяПортугалія - Туреччина

Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.



Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

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