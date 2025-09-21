Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова

Про це в етері Еспресо розповіла мешканка Мархалівки Вікторія Чеченкова.

"Питання будівництва Національного військового меморіального кладовища у Мархалівці дуже складне. Першочергово потрібно почати з того, що суспільству не донесли те, що це будівництво є експериментальним проєктом. Тобто, всі дозволи на це будівництво були отримані по спрощеній процедурі. Також саме будівництво відбувається по спрощеній процедурі. Був прийнятий закон 3505, який дозволяє будівництво цього проєкту по дуже спрощеній процедурі з відмовою від стратегічно-екологічної оцінки впливу на довкілля. відмови містобудівних обмежень, громадських слухань й решта змін від інших законодавств", - розповіла Чеченкова.

Вона також повідомила, що у громаді намагались донести чиновникам, що будівництво кладовища на обраній ділянці буде мати катастрофічні наслідки.

"Перша проблема, з якою зіткнулась громада, коли дізналась про будівництво Національного військового меморіального кладовища, полягає в тому, що ми намагались донести чиновника інформацію про те, що ділянка, яка була обрана, має високий рівень ґрунтових вод. Це ліс, який дуже зволожений. Подекуди ця волога виходить на поверхню, створюючи заболочені ділянки. Є санітарні норми, які засвідчують, що не можна будувати кладовища, якщо рівень ґрунтових вод вище від двох метрів. Тобто, ми зіштовхнулись з ситуацією, коли будівництво по спрощеній процедурі матиме наслідки як і для кладовища, так і для місцевого населення, яке досі користується криницями. Я маю зазначити, що для чиновників це було великим відкриттям, бо вони думали, що всі вже давно користуються свердловинами", - підсумувала вона.