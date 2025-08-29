Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
11:19
Культура

Попри низку судових рішень, які заборонили будівництво у Мархалівці на Київщині, сьогодні відкривають Національне військове меморіальне кладовище. Місцеві вийшли на протест, їх затримують

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

29 серпня в селі Мархалівка Київської області відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Військові та активісти неодноразово наголошували, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою.

Частина селян поїхала зустріти перших осіб з плакатами і висловити мирний протест. За словами активіста, люди зіткнулися з великою кількістю силовиків.

"Очевидно, вони отримали команду пакувати. Там стоїть купа автозаків. І всіх жінок, які були там із плакатами, запакували. Наш адвокат, який їде з Києва, заблокований. Він стоїть нерухомо з іншими машинами в напрямку з Києва на Васильків. Рух зупинено, людей нейтралізували, влада пішла ва-банк і злочинним чином продовжує продавлювати свою політику, абсолютно не бажаючи чути людей", - поділився мешканець Мархалівки та голова ГО "Мархалівка.Підтримка" Олександр Давиденко.

Місцева мешканка Лідія розповіла, що їй вдалося втекти під час того, як почали затримувати.

"Ми нічого не робили такого, що може порушувати закон. Ми вийшли з плакатами, встали вздовж дороги. Приїхав лисий зі своєю командою. Підігнали автозак і почали всіх грузити. Я втекла до лісу, але мене наздогнали. Сказали, що я не буду йти на кладовище, де відкриття, а повернуся додому. І мене відпустили. Загалом затримали 5 людей", - зазначила активістка.

Пізніше у телеграм-каналі "Підтримай Мархалівку" поінформували, що наразі заарештували близько десятка мархалівців.

На місці присутній президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ВР Руслан Стефанчук та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Земельна ділянка, де проходить будівництво, має проблему з високими ґрунтовими водами. Могили будуть підтоплюватися, а це несе загрозу для 12 сіл Київщини.

Олександр Давиденко пояснив, що сьогоднішня ситуація є продовженням півторарічної історії з незаконною забудовою у Мархалівському лісі, який має статус природоохоронного. 

"Попри всі закони й виграні судові рішення тут продовжується кримінальний злочин, а саме продовжують незаконно будувати так званий Національне військове меморіальне кладовище, яке фактично позбавлене права розпорядження цією територією", - сказав він.

фото: Діана Польова

Поховання воїнів у цьому місці загрожує екологічною катастрофою. З одного боку, відбувається отруєння вод трупною отрутою, з іншого — знищуються три річки.

"Верховний суд підтвердив рішення попередніх судів. І останній шостий апеляційний суд так само відхилив апеляцію. Ба більше, днями надійшло повідомлення, що відхилена касація. Тобто остаточно прийняте рішення про те, що це природоохоронна територія, будувати — і взагалі жодних дій, крім природоохоронних — тут не можна. Але сьогодні попри всі прийняті судом рішення здійснюється фактично повалення конституційного ладу", - зазначив активіст.

Він розповів, що на місце події приїхало близько пів тисячі силовиків для забезпечення порядку. На думку Олександра Давиденка, вони охороняють перших осіб, які приїхали відкривати кладовище, яке не має жодного права тут розташовуватися.

фото: Діана Польова

"Перші особи здійснюють повалення конституційного ладу. Попри судові рішення вони продовжують те, що судом заборонено. Так само відмовляючи громадянам у праві на вільне пересування. Це рекреативна зона, природоохоронна територія, громадяни не просто мають право пересуватися, а, бачачи злочин зі знищення природоохоронних обʼєктів, вони відповідно до законів зобовʼязані зупинити цей злочин", - наголосив він.

  • Ветеран Сергій Янюк з травня голодував біля меморіалу загиблих на Майдані Незалежності в столиці, виступаючи проти будівництва Національного військового меморіального кладовища. Він наголошує, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою.
  • 5 серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).
  • Раніше  Олександр Давиденко розповів, які ризики створення Нацмеморіалу у Мархалівці.
     
