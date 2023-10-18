Лахмаджун або східна піца: рецепт цікавої традиційної страви

Являє собою специфічну версію плоского тіста (коржика), яке густо покрито соковитим фаршем, овочами та різними ароматними спеціями. Лахмаджун може мати різні варіації та рецепти в залежності від регіону. У багатьох випадках він подається з лимоном або помідорами, приправляється зеленню та гострим перцем.

Традиційний турецький лахмаджун

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 400 г

молоко – 100 мл

вода – 130 мл

сіль – 1 дрібка

Для начинки:

фарш яловичий – 300 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

перець солодкий – ½ шт.

помідори – 2 шт.

часник – 2-3 зубчики

петрушка

сіль, перець, копчена паприка (за смаком)

Лахмаджун, рецепт приготування покроково:

Приготуємо тісто. До борошна додаємо воду, молоко, сіль та замішуємо тісто. Далі оберніть його харчовою плівкою та перекладіть у тепле місце на пів години. Готуємо начинку. Перекрутіть через м’ясорубку яловичину, або порубайте її ножем до стану фаршу. Цибулю, помідори, перець та петрушку добре промийте та дуже дрібно наріжте. Часник вичавіть за допомогою пресу. Змішайте всі овочі з фаршем, додайте сіль, перець та паприку. Відбийте добре фарш, аби він тримав форму та став більш «клейким». Тісто необхідно розділити на чотири шматки. Припиліть робочу поверхню борошном та розкочуйте по черзі кожен шматочок тіста в тонкий круглий коржик. Деко для випікання покриваємо пергаментним папером та перекладаємо коржики. Рівномірно покриваємо тісто начинкою, ніби вдавлюючи фарш. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 7-10 хвилин. Лахмаджун краще куштувати теплим. Його також можна збризнути соком лимона та прикрасити томатом або петрушкою. Готово!

Фото: Freepik

Вірменський лахмаджун

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір – 2 склянки

пшеничне борошно – 500 г

сіль (за смаком)

Для начинки:

баранина (фарш) - 500 г

ріпчаста цибуля – 2 шт.

томатна паста – 3 ст. л.

часник – 5 зубчиків

сіль, перець чорний та червоний мелений (за смаком)

зелень (петрушка, кріп, кінза, базилік)

Покроковий рецепт приготування:

Приготуємо тісто. До кефіру кімнатної температури додаємо сіль, борошно та замішуємо тісто. Воно має бути еластичним та не липнути до рук. Накрийте ємність з тістом харчовою плівкою та перекладіть у холодильник на пів години. Приготуємо начинку. Свіжу зелень промийте, очистіть від лушпиння цибулю і часник. Перекладіть все у чашу блендера, додайте томатну пасту та подрібніть до однорідності. Ретельно перемішайте м'ясний фарш із овочевою масою з блендера. Додайте сіль та спеції. Тісто розділіть на шість шматочків. Припиліть робочу поверхню борошном та розкочуйте по черзі кожен шматочок тіста в тонкий круглий коржик. На деко для випікання кладемо пергаментний папір та перекладаємо коржики. Рівномірно покриваємо тісто начинкою. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці протягом 7-8 хвилин. Подавайте страву із зеленню.

Смачного!

Фото: Freepik