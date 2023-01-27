Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим

Про це йдеться на порталі LSM - посиланням на слова очільниці відомства Ліги Менгельсоне.

"Продовжуючи співпрацю латвійських та українських медустанов, Латвія і цього року планує надавати медичну допомогу пораненим українським військовим", - сказала вона.

Зазначається, що відповідну заяву міністерка виголосила під час зустрічі з мікрохірургами Олафом Лібермансом і Мартіньшем Малзубрісом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії в латвійських стаціонарах.

За її словами, Латвія продовжить підтримувати український народ, нині країна допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами. Загалом у поточному році планується прийняти близько 120 поранених українських військових.

У 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.

13 грудня глава МОЗ Польщі Адам Недзельський розповів, що у польських лікарнях лікуються понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тисячі цивільних громадян України. Крім того, у Варшаві на авіаційно-рятувальній базі пройшли навчання першої групи медиків з України з евакуації повітряним шляхом поранених військових і цивільних осіб.

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