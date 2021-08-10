Латвія оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів на білоруському кордоні
З середи, 11 серпня, і до 10 листопада режим надзвичайної ситуації буде діяти в Лудзенському, Красилівському, Аугшдаугавському районах та місті Даугавпілс
Про це пише "Делфі".
Режим надзвичайної ситуації діятиме три місяці. Прикордонникам дозволено використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб негайно повертати в Білорусь людей, незаконно перейшли державний кордон.
Національні збройні сили і Державна поліція повинні допомагати прикордонникам не допускати незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону, а також наказувати нелегальним мігрантам відправлятися назад в Білорусь.
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Також військові і поліцейські повинні допомагати прикордонникам переконуватися в тому, що непрохані гості виконали таке розпорядження, а також проводити необхідні заходи, щоб мігранти повернулися в Білорусь, таке рішення ухвалив уряд.
Було прийнято рішення і про те, що на території, де діє режим надзвичайної ситуації, структурні підрозділи Державної прикордонної служби та інші установи не приймають заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу.
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Одночасно МВС вказало, що Національні збройні сили повинні забезпечити місце і інфраструктуру для розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон, а також осіб, які прибули з Білорусі та подали заяви про присвоєння біженця або альтернативного статусу.
Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу. На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації. З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку. Лише за один день, 28 липня, литовські прикордонники затримали 171 мігрант, тоді як 2020 року за таке порушення було затримано82 людини, роком раніше - 46.
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