Латвія оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів на білоруському кордоні

Про це пише "Делфі".



Режим надзвичайної ситуації діятиме три місяці. Прикордонникам дозволено використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб негайно повертати в Білорусь людей, незаконно перейшли державний кордон.



Національні збройні сили і Державна поліція повинні допомагати прикордонникам не допускати незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону, а також наказувати нелегальним мігрантам відправлятися назад в Білорусь.



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Також військові і поліцейські повинні допомагати прикордонникам переконуватися в тому, що непрохані гості виконали таке розпорядження, а також проводити необхідні заходи, щоб мігранти повернулися в Білорусь, таке рішення ухвалив уряд.



Було прийнято рішення і про те, що на території, де діє режим надзвичайної ситуації, структурні підрозділи Державної прикордонної служби та інші установи не приймають заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу.



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Одночасно МВС вказало, що Національні збройні сили повинні забезпечити місце і інфраструктуру для розміщення осіб, які незаконно перетнули кордон, а також осіб, які прибули з Білорусі та подали заяви про присвоєння біженця або альтернативного статусу.



Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу. На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації. З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку. Лише за один день, 28 липня, литовські прикордонники затримали 171 мігрант, тоді як 2020 року за таке порушення було затримано82 людини, роком раніше - 46.

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