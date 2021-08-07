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Мігранти Лукашенка вже йдуть і до Латвії. Естонія налякана

7 серпня, 2021 субота
20:31
Світ

На державному кордоні між Білоруссю та Латвією різко збільшилася кількість затриманих нелегалів

Якщо учора, 6 серпня 2021 року, таких було 5, то сьогодні, 7 серпня, їх вже нарахувалося 38 осіб, передає Еспресо.TV.

"Осіб, що незаконно перетнули державний кордон, затримано в порядку, встановленому законом про імміграцію, й поміщено в центри для розміщення затриманих іноземців", - пише про це Delfi.LV.

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Оцінивши ситуацію в Литві, а також прийнявши в увагу зроcтання ризиків на латвійсько-білоруському кордоні, латвійська влада посила охорону свого кородну.

Мобілізовано ресурси Державної прикордонної служби та армії. Підтримка надається і з боку Європейського агентства прикордонної і берегової охорони "Frontex".

На ситуацію у Латвії відреагували в сусідній Естонії, зазначає таллінська газета Postimees.

"Ми теж посилили контроль в прикордонних районах Естонії. Однак в даний час міграційний тиск на Естонію відсутній", - заявив 7 серпня міністр внутрішніх справ  країни Крістіан Яані.

Полковник поліції прикордонного відділу Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Іво Утсар сказав, що при оцінці того, що відбувається в Латвії було вирішено ще більше посилити прикордонний контроль.

"Головна увага Департаменту поліції і прикордонної охорони приділяється внутрішнім кордонів, але вибіркові перевірки також здійснюються патрулями по всій Естонії. Ми проводимо ретельні перевірки в портах, тому що не можемо виключати, що незаконні мігранти спробують знайти шлях через Естонію в Північну Європу", - сказав Утсар.

"Також ми направили додаткові патрулі в район естонсько-латвійського кордону. Для людей, котрі пересуваються в прикордонних районах людей це означає, що поліцейські частіше, ніж зазвича, перевірятимуть документи та автівки, автобуси, вантажівки й інший транспорт", - підсумував Утсар.

Довідка

Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу.

На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації.

З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку.

Лише за один день, 28 липня, литовські прикордонники затримали 171 мігрант, тоді як 2020 року за таке порушення було затримано82 людини, роком раніше - 46.

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Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка. Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок законно обраній білоруській президентці Світлані Тихановській.

Офіційний Мінськ звинувачення не визнає, однак в травні Олександр Лукашенко фактично пообіцяв послабити контроль за кордоном. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх є і ловити", - заявив він, виступаючи перед парламентом.


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Латвія
Естонія
нелегали
нелегальна міграція
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